SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

107,45 CHF +0,28% (20.07.2021, 12:24)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (20.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die A-Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Die Umsatzzahlen für das erste Quartal 2021/22 (30.06.) hätten mit +121% auf 4,40 (Vj.: 1,99) Mrd. Euro (währungsbereinigt: +129% y/y) Analysten-Erwartung (4,02 Mrd. Euro) und den Marktkonsens (4,10 Mrd. Euro) übertroffen. Dabei sei auch das Vorkrisenniveau (Q1 2019/20) auf berichteter Basis (+18%) und währungsbereinigt (+22%) übertroffen worden. Zudem habe Richemont Änderungen der Führungsstrategie und der Führungsgremien angekündigt. So werde sich die Geschäftsleitung (Senior Executive Committee) zukünftig ausschließlich auf die strategische Ausrichtung, die Kapitalzuteilung, die Governance und die Bereitstellung zentraler und regionaler Funktionen konzentrieren.Die Führungskräfte, die für die einzelnen Bereiche verantwortlich seien, sollten sich nur auf die nachhaltige Entwicklung ihrer jeweiligen Einheiten konzentrieren und das Senior Executive Committee verlassen. Die Änderungen würden zum 08.09.2021 in Kraft treten. Der Analyst begrüße die Verschlankung der Geschäftsleitung sowie des Verwaltungsrats und die Aufhebung der personellen Verflechtung zwischen beiden Gremien. Er hebe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2021/22e (u.a. EPS: 3,37 (alt: 3,02) Euro) und 2022/23e (u.a. EPS: 4,15 (alt: 3,60) Euro) an.Auf Basis des DCF-Modells hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 112,00 (alt: 105,00) CHF für die Richemont A-Aktie ermittelt und bestätigt bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% sein "halten"-Votum. (Analyse vom 20.07.2021)Börsenplätze Richemont-Aktie:L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:99,94 EUR +0,60% (20.07.2021, 09:59)