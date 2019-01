Tradegate-Aktienkurs Richemont-Aktie:

59,98 EUR +1,83% (11.01.2019, 10:50)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

67,76 CHF +2,98% (11.01.2019, 10:50)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (11.01.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Der Umsatz sei in Q3 um +25% (+19% aus Akqu.) auf EUR 3,915 Mrd. gestiegen (Konsens EUR 3,96 Mrd.), das org. Wachstum habe+5% betragen (VontE +6%; 9M +7%) und habe sich ggü. dem H1 (+8%) verlangsamt. Dies sei durch einen Rückgang in Europa (Ladenschließung in Frankreich an sechs Samstagen) und niedrigeres Wachstum in Asien-Pazifik (+10%, H1 +17%) bedingt, wobei das Wachstum auf dem chinesischen Festland weiter zweistellig sei, in Hong Kong dagegen schwächer. Nord- und Südamerika (org. +7%) und Japan (org. +5%) unverändert im Vergleich zu H1, im Nahen Osten Rückgang um -10% (H1 -1%).Jewellery Maisons habe sich mit +8% (org.) wieder überdurchschnittlich entwickelt, jedoch schwächer als in H1 (+12%); Specialist Watchmakers habe stagniert (H1 +4%) und der Großhandel sei weiter zurückgegangen. +1% (H1 +3%) bei den sonstigen Marken ohne die Veräußerung von Lancel +5%. Das Segment Online Distributors sei zum ersten Mal konsolidiert worden und habe 16% zum Konzernumsatz beigetragen; YNAP habe zweistelliges Wachstum erzielt. Der Einzelhandel habe sich erneut besser (org. +6%) als der Großhandel (+1%) entwickelt.Für den nächsten Kursimpuls dürften am 29.01. die Schweizer Uhrenexporte im Dezember sorgen.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel laute CHF 90. (Analyse vom 11.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Richemont-Aktie: