Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (10.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Die H1-Zahlen (30.09.) hätten sowohl beim Umsatz (5,61 (Vj.: 5,09) Mrd. Euro) als auch beim Ergebnis (u.a. operatives Ergebnis: 1,17 (Vj.: 0,80) Mrd. Euro) im Rahmen der Prognosen gelegen. Erwartungsgemäß habe sich das Ergebnis, das im Vorjahr von Uhrenrückkäufen in Asien stark belastet gewesen, deutlich erholt. Ferner habe die Entwicklung im wichtigsten Segment Schmuck überzeugt. Für 2017/18 (31.03.) sei erwartungsgemäß kein konkreter Ausblick gegeben worden, jedoch habe das Unternehmen angegeben, dass das Wachstumsniveau des H1 nicht für das Gesamtjahr zu erwarten sei.Außerdem habe Richemont Änderungen im Management (u.a. Einführung des COO-Postens) sowie die Ausweitung der Beteiligung an dem Reisedetailhändler Dufry (7,5% (bisher: 5%)) angekündigt. Ferner würden die Ende 2016 eingeführten und sinnvollen Restrukturierungsmaßnahmen (u.a. Ausbau der Digitalisierung) weiter laufen. In den nächsten Quartalen dürfte Richemont nach wie vor von der Verbesserung des Marktwachstums vor allem in Asien profitieren (Umsatzanteil Asien/Pazifik 2016/17: 37%).Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, stuft die Richemont-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel sei von 93,00 auf 96,00 CHF erhöht worden. (Analyse vom 10.11.2017)Xetra-Aktienkurs Richemont-Aktie:75,24 EUR -3,60% (10.11.2017, 12:23)