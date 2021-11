Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

85,56 EUR -2,28% (08.11.2021, 15:10)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (08.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) weiterhin zu kaufen.Der Bericht für das Q3/2021 habe die Eckdaten (Umsatz, operatives Ergebnis) von Ende Oktober bestätigt. Der Ende Oktober angepasste Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (umsatzseitig gesenkt, margenseitig angehoben) sei im Rahmen des Q3-Berichts wiederholt worden (impliziere Umsatz- und Ergebniswachstum exkl. Kolbengeschäft). Der Auftragsbestand (per 30.09.2021) sei im Quartalsverlauf zwar nicht weiter gestiegen, bewege sich nach Erachten des Analysten aber nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Der Verkaufsprozess für das Kolbengeschäft habe noch kein Ergebnis gebracht. Die Anfang Februar bekannt gegebene Strategie (mehr Defence; u.a. durch Verkauf des Kolbengeschäfts (Pistons)), die nach Erachten des Analysten zu optimistischen Mittelfrist-Finanzzielen (2025e) führe, berge seines Erachtens Risiken. Die Sensitivität der Rheinmetall-Aktie hinsichtlich bestimmter politischer (Richtungs-)Entscheidungen steige (erhöhte Volatilität vor wichtigen Wahlen). Zudem ist/wird die Rheinmetall-Aktie für bestimmte Investorengruppen (Stichwort: ESG) "uninteressant", so der Analyst von Independent Research.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert (u.a. EPS 2021e: 5,24 (alt: 5,64) Euro; EPS 2022e: 8,00 (alt: 8,46) Euro).In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate) von >10% lautet das Votum für die Rheinmetall-Aktie weiterhin "kaufen", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 96 Euro auf 95 Euro gesenkt. (Analyse vom 08.11.2021)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:85,84 EUR -1,38% (08.11.2021, 15:05)