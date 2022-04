Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rheinmetall präsentiere sich weiter stark. Gegen Mittag notiere das Papier 1,8 Prozent im Plus bei 221,00 Euro. Damit führe die Aktie die Gewinnerliste des Tages im MDAX an. Das Papier notiere damit nur knapp unter ihrem bei 225,00 Euro markierten Allzeithoch. Eine mögliche Lieferung von 100 Marder-Panzer an die Ukraine sorge für Unterstützung.Seit der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro aufzurüsten, habe sich der Wert der Rheinmetall-Aktien bereits mehr als verdoppelt.Das Umfeld für Rheinmetall bleibe aber auch weiterhin stark. Die weltweiten Militärausgaben seien 2021 erstmals über die Marke von zwei Billionen Dollar gestiegen. Sie hätten im abgelaufenen Jahr um inflationsbereinigt 0,7 Prozent auf 2,113 Billionen Dollar (rund 1,94 Billionen Euro) zugenommen, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervorgehe. Damit seien die Ausgaben auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie weiter gestiegen.Die deutschen Militärausgaben seien nach Angaben der Friedensforscher aufgrund der Inflation im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 56 Milliarden Dollar gesunken. Damit sei die Bundesrepublik nach wie vor das Land mit den siebtgrößten Militärausgaben weltweit. Unangefochtener Spitzenreiter würden die USA mit Ausgaben in Höhe von 801 Milliarden Dollar bleiben.Im Jahr vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine seien die Militärausgaben des Riesenreiches um 2,9 Prozent auf 65,9 Milliarden Dollar (60 Milliarden Euro) gesunken, was einem Anteil am russischen Bruttoinlandsprodukt von 4,1 Prozent entsprochen habe."Aktionär"-Leser, die der Empfehlungen für Rheinmetall gefolgt seien, lägen nun bereits deutlich im Plus. Das Umfeld für Rüstungswerte sei weiter gut.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Rheinmetall-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 25.04.2022)Mit Material von dpa-AFX