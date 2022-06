Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rheinmetall sei bereits am Freitagvormittag nach einer Hochstufung durch Warburg Research der große Gewinner im MDAX gewesen. Am Nachmittag hätten die Aktien des Rüstungskonzerns dann noch einmal nachgelegt. Denn der Bundestag habe mit einer Änderung des Grundgesetzes den Weg für Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr geebnet.Die Abgeordneten hätten am Freitag mit breiter Mehrheit dafür gestimmt, einen neuen Absatz 87a in die deutsche Verfassung aufzunehmen. In dem neuen Artikel werde geregelt, dass für die Bundeswehr an der Schuldenbremse vorbei Kredite in Höhe von 100 Milliarden Euro aufgenommen werden dürften. Damit die Änderung in Kraft treten könne, müsse auch der Bundesrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen.Einige Rüstungsprojekte seien schon angeschoben: So sei für die Luftwaffe der Kauf von F-35-Tarnkappenflugzeugen sowie von 60 schweren Transporthubschraubern des Modells CH-47F geplant. Als größte Teilstreitkraft der Bundeswehr werde auf das Heer aber auch der größte Teil der Investitionen entfallen. So seien 32 Milliarden Euro direkt für die Landstreitkräfte eingeplant. Hier könnte dann auch Rheinmetall mit dem Schützenpanzer Puma oder der Panzerhaubitze 2000 profitieren.Rheinmetall bereite sich aufgrund der steigenden Nachfrage im Zuge des Ukraine-Krieges auf einen deutlichen Umsatzschub vor. "Über die kommenden Jahre sollte eine Wachstumsrate von 20 Prozent möglich sein", habe CEO Armin Papperger dem "Handelsblatt" gesagt. Der Umsatz mit Produkten aus dem Verteidigungsbereich solle auf über 10 Milliarden Euro steigen, habe er ergänzt. Dies wäre mehr als eine Verdoppelung.Die Aktie von Rheinmetall bleibe aussichtsreich. Das Umfeld für Rüstungsaktien bleibe weiter gut. Zudem sei Rheinmetall im Autozulieferbereich stark positioniert.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 03.06.2022)Mit Material von dpa-AFX