Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (29.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rheinmetall wolle die Belastungen durch den Halbleitermangel im laufenden Jahr ein Stück weit durch Einsparungen ausgleichen. So kalkuliere der Autozulieferer und Rüstungskonzern für 2021 laut einer Mitteilung vom Donnerstag nur noch mit einem Umsatzwachstum um rund sechs Prozent, statt mit plus sieben bis neun Prozent.Analysten hätten im Schnitt zuletzt aber ohnehin nur noch einen Anstieg am unteren Ende der Spanne erwartet. So würden viele Autobauer, wichtige Kunden des MDAX -Konzerns, wegen fehlender Chips die Produktion drosseln. Die operative Ergebnismarge solle nun aber dank des "Kostenmanagements sowie dank weiterer Einsparungen im Zuge der Restrukturierung" am oberen Ende der ursprünglichen Prognose von 9 bis 10 Prozent liegen.Einen ausführlichen Bericht zur geschäftlichen Entwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 werde Rheinmetall wie angekündigt am 5. November 2021 vorlegen.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Rheinmetall nach der Prognoseänderung und Eckdaten auf "buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Marktschätzungen für das operative Ergebnis könnten etwas steigen, habe Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Angesichts des schwierigen Automarktes dürfte es einfacher sein, das Kolbengeschäft in Teilen zu verkaufen anstatt gesamthaft.Die Aktie von Rheinmetall habe am heutigen Freitag rund ein Prozent auf 83,84 Euro zulegen können. Aus charttechnischer Sicht wäre aber wichtig, dass möglichst rasch die 200-Tage-Linie geknackt werden könne.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 29.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)