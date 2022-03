Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall habe bereits am Donnerstag ordentlich Gas gegeben. Und auch am Freitagmorgen gehe es weiter nach oben. Das Papier gewinne auf der Handelsplattform Tradegate 1,5 Prozent auf 166,35 Euro. Mit einem fast verdoppelten Kurs seit Jahresbeginn sei Rheinmetall mittlerweile klar der beste Wert im MDAX.Die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine würden das Interesse der Anleger an Rheinmetall hoch halten. Ende Februar sei der Aktienkurs sprunghaft gestiegen und habe im Zuge geplanter Milliarden-Investitionen der Bundeswehr Anfang März bereits ein Rekordniveau erreicht. Am Donnerstag sei das Papier nach Zahlen und Aussagen zum Ausblick zunächst noch schwächer gestartet. Im Laufe des Tages habe der Kurs aber wieder Fahrt aufgenommen. Zunächst habe es geheißen, das avisierte Umsatzplus liege im Rahmen der Erwartungen und dies gelte auch für die angestrebte Marge.Mit Militär-Lastwagen und Munition für die Bundeswehr wolle der größte deutsche Rüstungskonzern schon in diesem Jahr kräftig Kasse machen. Mit Blick auf die Folgen des Ukraine-Kriegs habe Firmenchef Armin Papperger am Donnerstag in Düsseldorf gesagt, dass er 2022 im Vergleich zum Vorjahr bei militärischen Gütern mit einem Umsatzplus von 20 Prozent rechne. Vor Kriegsbeginn habe der Manager nur 10 Prozent erwartet. Die Bundesregierung wolle 100 Milliarden Euro als Investitionspaket bereitstellen und den laufenden Verteidigungshaushalt aufstocken.Der Rüstungskonzern habe kräftige Wachstumsjahre hinter sich, in denen das Auslandsgeschäft der Motor gewesen sei. Als Beispiele für den Stellenwert des Geschäfts mit anderen Staaten habe Firmenchef Armin Papperge von einem sich anbahnenden Munitionsvertrag mit Ungarn berichtet, der 800 Millionen Euro einbringen solle, und von einer 120 Millionen Euro schweren Transportpanzer-Order aus Großbritannien. In den kommenden Tagen werde Australien zudem einen Auftrag zum Schützenpanzer Lynx verkünden, habe der Manager gesagt und dessen Geschäftspotenzial auf vier Milliarden Euro beziffert. "Wir haben ein beschleunigtes Wachstum, und das werden wir jetzt relativ schnell sehen."Die Aktie von Rheinmetall habe die jüngste Verschnaufpause schon wieder beendet und den Weg nach oben eingeschlagen. Damit nehme das Papier wieder Kurs auf das jüngst bei 180,00 Euro markierte Rekordhoch. Das vom "Aktionär" platzierte Abstauberlimit bei 135,00 Euro sei vor Kurzem auf Xetra erreicht worden.Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2022)Mit Material von dpa-AFX