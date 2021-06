Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

85,72 EUR -0,07% (03.06.2021, 12:27)



Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

85,66 EUR 0,00% (03.06.2021, 12:16)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (03.06.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF).Der Rheinmetall-Konzern verzeichnete im 1. Quartal 2021 bei den Umsatzerlösen einen Zuwachs von 3,5% auf EUR 1,405 Mrd.Der Auslandsanteil der Erlöse lag wie im Vergleichsquartal des Vorjahres bei69%.Das Konzern-EBIT wuchs stark auf EUR 87Mio. (Vj.: EUR 34Mio.). In der Folge konnteauch die EBIT-Marge des Konzerns von 2,5% auf 6,2% deutlichverbessert werden. Das Vorsteuerergebnis wurdevonEUR 25Mio. aufEUR 78Mio.mehrals verdreifacht.Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter konntemit EUR 49Mio. nach EUR 13Mio.gleichfallsmehr als verdreifachtwerden. Hieraus resultiertein Ergebnis je Aktie von EUR 1,14(Vj.: EUR 0,30). Der operative Free Cash Flow belief sich auf EUR -59Mio. (Vj.: EUR -188Mio.). Die Nettofinanzverbindlichkeiten betrugen per 31.03.2021EUR -77 Mio. (Vj.: EUR -249Mio.).Nach einem schwachen Vorjahresquartal konnte Rheinmetall die Ergebnisgrößen deutlichsteigern, wobei der Konzern von der sich erholenden Autoindustrie und im Defence-Bereich von vorgezogenen Lieferungen profitierte. Kostensenkungsmaßnahmen taten ein Übriges.Nach Abwägung von Chance- und Risikoaspekten bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, das Anlageurteil "halten" für die Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel laute nach wie vor EUR 86,00. (Analyse vom 03.06.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Rheinmetall AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: