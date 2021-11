Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

87,92 EUR +2,76% (05.11.2021, 14:40)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

87,60 EUR +2,38% (05.11.2021, 14:24)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (05.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Düsseldorfer Autozulieferer und Rüstungskonzern sehe sich trotz getrübter Umsatzerwartungen für 2021 im Aufwind. Bei der Vorlage der endgültigen Zahlen zum dritten Quartal habe sich Konzernchef Armin Papperger v.a. mit der Auftragslage zufrieden gezeigt. Als Bremse erweise sich aber der weltweite Mangel an Halbleitern, der wichtigen Kunden zu schaffen mache. Bereits Ende Oktober habe Rheinmetall seine Umsatzerwartungen für das laufende Jahr gekappt.Im vergangenen Jahr habe sich das Geschäft mit Munition, Panzern, Radfahrzeugen und Lastwagen als wichtiger Stabilitätsanker für Rheinmetall erwiesen. 2021 sei auch das Geschäft mit der Autoindustrie angesichts der Erholung von der Corona-Krise wieder besser gelaufen, nachdem wegen der Corona-Krise im Vorjahr Werke zeitweise hätten schließen und ihre Produktion zurückfahren müssen.Beim geplanten Verkauf des Geschäfts mit Klein- und Großkolben habe Rheinmetall noch kein Ergebnis erzielt. Der Konzern wolle den Geschäftsbereich samt Mitarbeitern aber weiterhin in die Hände neuer Eigentümer geben, "die das Geschäft sinnvoll weiterführen können".Rheinmetall rücke im Zuge einer strategischen Neuausrichtung vom Verbrennungsmotor ab. Stattdessen wolle der Konzern das Geschäft mit Rüstungs- und Sicherheitstechnik ausbauen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link