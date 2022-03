Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Seit der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, habe die Aktie von Rheinmetall mehr als 80 Prozent an Wert gewonnen. Auch heute notiere die Aktie wieder kräftig im Plus.Analysten von Berenberg hätten sich mit CEO und CFO von Rheinmetall getroffen und infolgedessen das Kursziel des Rüstungskonzerns angehoben. Als Kursziel seien 215 Euro ausgegeben worden, das bisherige habe bei 155 Euro gelegen. Die Einstufung "kaufen" sei beibehalten worden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich die Umsätze aus deutschen Verteidigungsausgaben mindestens verdoppeln würden. Die Produktionskapazitäten dafür sollten auch ohne große Investitionen gegeben sein. Außerdem sei in dem Bericht angemerkt worden, dass Rheinmetall mit einer PEG-Ratio 1 im Vergleich zu anderen Rüstungskonzernen (durchschnittliche PEG-Ratio 2) die niedrigste der Branche aufweise.Als Risiko hätten die Analysten weiterhin auftretende Lieferketten-Probleme angegeben. Diese wären jedoch nur ein kurzfristiges Problem und mittelfristig sei das Geschäft stabil.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: