Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

204,10 EUR +5,12% (11.04.2022, 14:34)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

204,60 EUR +5,33% (11.04.2022, 14:20)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (11.04.2022/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall: Aktie wieder im Aufwind - AktiennewsRheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) bleibt ein führender Rüstungslieferant der Bundeswehr, so die Experten von XTB.Das Unternehmen fertige und warte moderne Kampfsysteme, gepanzerte Fahrzeuge, Haubitzen, Panzer und Drohnen:Die Aktien hätten nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine zugelegt. Eine Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben auf 3% des BIP habe die Aktien des Unternehmens in die Höhe schnellen lassen.Das Unternehmen werde weitere 100 gepanzerte Boxer-Fahrzeuge an das britische Verteidigungsministerium liefern. Der Gesamtauftrag belaufe sich auf über 520 Fahrzeuge. Das Unternehmen habe mit der Serienproduktion begonnen, wobei die meisten der bestellten Fahrzeuge dank der Organisation für gemeinsame Rüstungskooperation, die europäische Länder im Verteidigungsbereich miteinander verbinde, im Vereinigten Königreich hergestellt würden.Der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall habe berichtet, dass das Unternehmen den Kauf einer bedeutenden Beteiligung an dem italienischen Unternehmen Leonardo vorbereite, das fortschrittliche Raumfahrtsysteme, Software und Kampfplattformen herstelle.Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: