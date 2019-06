Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

100,30 EUR +0,38% (06.06.2019, 13:34)



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

99,90 EUR -0,08% (06.06.2019, 13:48)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (06.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Rheinmetall-Kurs kratze am Jahreshoch und das völlig zu Recht. Die Q1-Zahlen hätten untermauert, wie stark sich v.a. das Rüstungsgeschäft entwickelt. Dank des Rüstungsbooms würden Umsatz und Marge seit Jahren kontinuierlich ansteigen. Die Automotive-Sparte stagniere dagegen zwar. Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern schlage sich Rheinmetall aber auch damit gut.Zudem sei eine Panzerfusion mit dem langjährigen Wettbewerber Krauss-Maffei Wegmann nicht vom Tisch. Rheinmetall könnte sich so auch zu einer Abspaltung des Automotive-Geschäfts entschließen. Auch wenn das Zuliefergeschäft besser laufe als bei vielen Wettbewerbern, wäre das ein spannender Schritt, der völlig neue Bewertungsmaßstäbe für die Aktie mit sich bringen würde.Angesichts der starken Aufstellung und der guten Aussichten dürfte die Rheinmetall-Aktie schon bald den horizontalen Widerstand überwinden und neue Höchstkurse markieren. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: