Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

207,20 EUR +6,72% (11.04.2022, 12:58)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

206,80 EUR +6,46% (11.04.2022, 12:43)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (11.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall gebe nach der leichten Konsolidierung zuletzt zum Wochenstart wieder ordentlich Gas. Das Papier gewinne bis zum Mittag 6,3 Prozent auf 206,40 Euro und liefere sich damit mit AIXTRON ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Top-Wert des Tages im MDAX. Rheinmetall profitiere dabei von einem neuen Auftrag.Großbritannien habe 100 weitere Radpanzer vom Typ Boxer bei deutschen Rüstungsschmiede bestellt. Ein Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) solle die 100 Boxer-Radpanzer bis zum Jahr 2024 liefern, wie es in einer Mitteilung der beiden Firmen am Montag geheißen habe. Der Großteil der Produktion finde in Großbritannien statt. 2019 habe London bereits 523 Boxer geordert, nun werde die Zusammenarbeit fortgesetzt. Bisher habe das Gemeinschaftsunternehmen insgesamt 1.500 Boxer-Panzer für fünf Staaten hergestellt, neben Deutschland und Großbritannien seien dies auch die Niederlande, Litauen und Australien gewesen.Der Boxer sei ein hochgeschütztes 8x8-Radfahrzeug. Seine modulare Architektur erlaube eine Variantenvielfalt wie bei keinem anderen Fahrzeugsystem, so Rheinmetall. Bisher seien rund 1.500 Fahrzeuge in zwanzig unterschiedlichen Versionen in Australien und vier NATO-Staaten unter Vertrag: in Deutschland, den Niederlanden, Litauen und dem Vereinigten Königreich. Beim NATO-Partnerstaat Australien sei bereits die erste Tranche Boxer-Fahrzeuge (25 Exemplare) an die Armee übergeben worden.Ein Händler habe am Morgen als Kursstütze zunächst darauf verwiesen, dass die Ukraine den Kauf von 35 Marder-Panzern der Düsseldorfer beabsichtige."Der Aktionär" habe die Aktie von Rheinmetall bei 135,00 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem liege das Papier bereits gut 50 Prozent in Front. Mit dem heutigen Kursanstieg notiere die Aktie damit wieder nur noch knapp unter dem kürzlich markierten Allzeithoch bei 209,70 Euro.Investierte Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2022)Mit Material von dpa-AFX