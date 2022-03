Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (21.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall gebe auch zum Wochenstart erneut kräftig Gas. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es 5,8 Prozent nach oben auf 179,80 Euro. Damit sei das Papier fast bis an den vor Kurzem bei 180,00 Euro markierten Höchststand herangelaufen. Beflügelt werde die Aktie von einigen positiven Analystenkommentaren.Analyst Benjamin Heelan von der Bank of America (BofA) habe mit seinem aktuellen Kursziel von 220 Euro besonders hoch gegriffen. Seine operativen Ergebnisschätzungen würden bis 2024 wegen guter Rüstungsaussichten um bis zu 26 Prozent steigen.Das Analysehaus Warburg Research habe das Kursziel für Rheinmetall von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die deutschen Verteidigungsinvestitionen dürften in den Geschäften von Rheinmetall schon in diesem Jahr spürbar werden, so Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem höheren Kursziel reflektiere er eine besser als gedachte Free-Cashflow-Perspektive.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe das Kursziel für Rheinmetall nach den jüngsten Jahreszahlen von 178 auf 191 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analyst Joseph Ayoola habe in einer am Montag vorliegenden Studie sein Szenario betont, in dem er mittelfristig mit Rückenwind durch das steigende deutsche Verteidigungsbudget rechne. Die Vorteile davon hätten sich 2022 wohl schon deutlicher als bisher gedacht gezeigt.Investierte Anleger bleiben deswegen weiter an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link