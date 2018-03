Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

112,65 EUR +1,85% (19.03.2018, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

112,55 EUR +1,95% (19.03.2018, 15:10)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (19.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) fest.Das Anfang März publizierte vorläufige Zahlenwerk sei bestätigt worden. Der Konzernumsatz sei um +5% auf 5,9 Mrd. EUR gewachsen. Das bereinigte EBIT habe 400 Mio. EUR (VJ 353 Mio. EUR) erreicht bzw. die entsprechende Marge habe auf 6,8% (VJ 6,3%) angezogen. Besonders stark sei der freie operative Cashflow gewesen, der mit 276 Mio. EUR (VJ 161 Mio. EUR) einen historischen Rekordwert erreicht habe. Der Gewinn je Aktie habe um +12% auf 5,24 EUR zugelegt. Für 2017 sei eine Dividende von 1,70 EUR je Aktie geplant, was einer Ausschüttungsquote von 32% (VJ 31%) entspreche.2018 solle sich der profitable Wachstumskurs fortsetzen. Im Umsatz plane der Konzern ein Wachstum von +8 bis 9% auf ca. 6,4 Mrd. EUR. Der Analyst werte dies als zu konservativ und rechne mit +11%. Die adj. EBIT-Marge solle auf rund 7% ansteigen. Absolut entspreche dies ca. 448 Mio. EUR. Er prognostiziere 7,3% bzw. 474 Mio. EUR. Das Automobilzuliefergeschäft solle im Umsatz +3-4% (VJ +8%) auf ca. 3 Mrd. EUR wachsen, was dem Durchschnitt seit 2012 entspreche. Er setze auf ein anhaltend dynamisches Geschäft mit Mechatronics-Produkten für die Emissionsbehandlung bzw. -reduktion und halte +5% für realisierbar. In der operativen Marge seien rund 8,5% (VJ 8,7%) geplant, wobei bei einem guten Verlauf auch etwas mehr drin sein könnte. Der Analyst schätze 8,9% bzw. 266 Mio. EUR.Im Verteidigungsgeschäft werde ein Wachstumsschub von +12 bis 14% (VJ +3%) auf ca. 3,40 bis 3,46 Mrd. EUR erwartet. Dabei decke der bestehende Auftragsbestand in Höhe von 6,4 Mrd. EUR mit 2,8 Mrd. EUR bereits mehr als 80% der Umsatzplanung ab. Weitere Großaufträge seien in 2018 wahrscheinlich (z.B. Boxer für Deutschland und UK). Die operative Marge solle auf 6,0 bis 6,5% (VJ 5,7%) anziehen, was ca. 204 bis 225 Mio. EUR entspreche. Der Analyst prognostiziere 6,7% bzw. 239 Mio. EUR. In 2019 dürfte die Marge über 7% springen.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 19.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: