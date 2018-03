Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

106,60 EUR +0,40% (09.03.2018, 12:32)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (09.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktie: Rückwärtsgang eingelegt! Aktienanalyse2017 war für den Technologie- und Rüstungskonzern Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ein erfolgreiches Jahr - dank starker Geschäfte mit der Automobilindustrie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorläufigen Zahlen zufolge habe der MDAX- Konzern seinen Umsatz um fünf Prozent auf knapp 5,9 Mrd. Euro steigern können. Der operative Gewinn vor Sondereffekten habe sogar um 13 Prozent auf 400 Mio. Euro zugelegt. Die EBIT-Marge habe sich dadurch von 6,3 auf 6,8 Prozent verbessert. Die eigene Prognose sei damit übertroffen worden. Rheinmetall habe gut 6,5 Prozent in Aussicht gestellt.Die Rheinmetall-Aktie habe dennoch den Rückwärtsgang eingelegt. Händler hätten mit Blick auf die Jahreszahlen den Umsatz im Schlussquartal als unter den Erwartungen eingestuft. Als Gründe habe das Unternehmen ausstehende Exportentscheidungen der Bundesregierung und Projektverschiebungen ins neue Jahr genannt. Konkrete Zahlen sei Rheinmetall schuldig geblieben. Auch habe Vorstandschef Armin Papperger noch keine Prognose für das laufende Jahr gewagt. Diese soll es erst am 15. März zusammen mit den endgültigen Geschäftszahlen geben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:106,65 EUR +0,33% (09.03.2018, 12:21)