Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (13.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen sei der MDAX-Titel deutlich unter die Räder gekommen. Die Sorgen um die Autobranche hätten Rheinmetall belastet. Viele Investoren schienen dabei vergessen zu haben, dass es dafür beim zweiten Standbein, dem Rüstungsgeschäft, richtig gut läuft, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Nach dem NATO-Gipfel sei die Fantasie jedoch zurück.Über fünf Prozent habe die Rheinmetall-Aktie am Donnerstag zugelegt, das Papier notiere nun wieder dreistellig. Und das zu Recht: US-Präsident Donald Trump habe zwar mit barschen Worten und hohen Forderungen die europäischen Verbündeten brüskiert. Seinem Ziel, dass die Partner die Militärausgaben deutlich erhöhen, dürfte Trump mit seinem polternden Auftreten aber näher gekommen sein.In der Rüstungsbranche würden die Staatschefs das Know-how traditionell im eigenen Land behalten. Rheinmetall sollte deshalb einer der großen Profiteure werden, wenn Deutschland den Rüstungsetat steigere. Der Anstieg des MDAX-Titels sei berechtigt und dürfte erst der Anfang einer neuen Rally sein. Auch positiv: Der starke Druck auf Autozulieferer habe wieder etwas nachgelassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: