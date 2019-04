Für gewöhnlich würden Rezessionen durch markante makroökonomische Ungleichgewichte, wie beispielsweise Konsum- oder Investmentsprünge, angekündigt. Die Folge seien hohe Leistungsbilanzdefizite, Verschuldung und teilweise stark steigende Immobilienpreise. "Die Capex- und Konsumanstiege waren in den letzten Jahren jedoch in keinem Ausmaß, dass solch markante Ungleichgewichte entstehen würden, die dann zu einer Rezession führen", analysiere Schmidt. "Zwar ist die Unternehmensverschuldung in Amerika hoch und der Lohndruck steigt - und das mag auch die Ursache für eine kommende Rezession sein - noch ist das Ausmaß aber nicht so hoch."



Auf dieser Grundlage sei eine Erholung im späteren Verlauf dieses Jahres oder Anfang kommenden Jahres wahrscheinlicher. Es sei möglich, dass die FED mit kleineren finanziellen Lockerungen auf den Wachstumsrückgang reagiere und so die Erholung antreibe. Vonseiten der EZB sei zeitnah ebenfalls kein steigendes Zinsniveau zu erwarten. Und auch wenn China in den vergangenen Jahren makroökonomische Ungleichgewichte zugelassen habe, gehe der Experte davon aus, dass das Land noch über genügend Hebel verfüge, um die Wirtschaft entsprechend anzutreiben. Durch die Entschuldungsstrategie der vergangenen 18 Monate habe sich die Wirkung dieser Hebel sogar wieder verstärkt.



Weltweit expansive Geldpolitiken und die weiteren, bevorstehenden Lockerungen der drei wirtschaftlich bedeutsamsten Regionen sollten ausreichen, um eine Erholung zu unterstützen. Weiteren Antrieb würde die Entwicklung durch Entspannungen im Handelsstreit zwischen China und den USA erhalten.



Bis zum Eintreten der Erholung halte das langsame Wachstum die Aktien gedämpft. Trotz konstant niedriger Zinsen gäbe es dennoch reizvolle Opportunitäten bei Anleihen von Ländern mit Zinssenkungspotenzial - beispielsweise Südafrika, Mexiko oder Russland. "Auch Brasilien hat ein beträchtliches Wachstumspotenzial, ohne dabei Inflation zu erzeugen", sage Schmidt.



Auch Währungen von Emerging Markets böten attraktive Gelegenheiten. Insbesondere träfe dies auf jene Währungen Lateinamerikas zu, die vom ansteigenden Metallmarkt profitierten. "Starke Carry-Potenziale bestehen bei günstigen Währungen aus wirtschaftlich angeschlagenen Ländern wie der Türkei oder Argentinien - auch wenn in der Inflation natürlich ein Risikofaktor für sie liegt", ergänze der Experte von T. Rowe Price. (23.04.2019/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Zuletzt mehre sich nervöses Gerede, ob der Konjunkturzyklus bereits weit fortgeschritten sei und ob somit eine weltweite Rezession drohe. Nikolaj Schmidt, Chief International Economist bei T. Rowe Price, hat sich ebenfalls mit dieser Frage beschäftigt."Weder sind eine zeitnahe Rezession noch eine baldige Erholung wahrscheinlich. Vermutlich werden die kommenden sechs Monate ein geringes Wachstum verzeichnen. Erst danach ist eine wirtschaftliche Entspannung denkbar."Seit ungefähr einem Jahr sinke das globale Wachstum. Verantwortlich dafür seien hauptsächlich drei Faktoren. Zum einen sei China deutlich gegen die Verschuldung vorgegangen, was sich direkt auf das Kreditwachstum ausgewirkt habe. Wenn das Kreditwachstum in China nachlasse, verringere sich wiederum das weltweite Wachstum. Einen weiteren Faktor sehe der Experte in weltweiten politischen Unsicherheiten - beispielsweise dem Anstieg von Populismus oder Handelskonflikten. "Müssen Unternehmen entscheiden, ob sie eine Milliarde Dollar investieren, wissen sie gerne in welchem Umfeld sie sich bewegen. Im Zweifelsfall warten sie ab und das verlangsamt das Wachstum", sage Schmidt. Der dritte zentrale Faktor sei die restriktive Geldpolitik der Vereinigten Staaten. Ein starker Dollar führe zu Kapitalbewegungen von der Peripherie ins Zentrum und das sei nie gut für das globale Bruttosozialprodukt.