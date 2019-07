Bei BASF (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) sei der Ausblick revidiert worden. Verantwortlich dafür hätten sich die unter den eigenen Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal sowie die Verlangsamung der globalen Wirtschaft gezeigt. So solle das adj. EBIT in Q2 knapp 50% niedriger ausfallen; auf Ganzjahressicht solle das adj. EBIT rd. 30% unterhalb des Vorjahrsniveaus liegen (zuvor sei ein leichter Anstieg erwartet worden). Auch der Umsatzausblick sei nach unten adjustiert worden. Darüber hinaus sollten weltweit rd. 6.000 Stellen gestrichen werden. Die amerikanischen Hinterlegungsscheine (ADRs) hätten mit Kursverlusten von über 5% reagiert.



Bei Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) habe u.a. eine negative Analysteneinstufung für ein Minus von 2,1% gesorgt.



Im weiteren Verlauf des Tages werde noch PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) (vorbörslich) Quartalszahlen vorlegen. (09.07.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das Schlusslicht im deutschen Leitindex markierte Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Restrukturierungspläne seien negativ vom Markt aufgenommen worden. Nach anfänglichen Gewinnen (bis zu +4,4%) habe am Tagesende ein Kursminus von 5,4% zu Buche gestanden. Unter anderem würden die Pläne von Deutsche Bank vorsehen, den Aktienhandel abzustoßen. BNP Paribas (-1,0 %) möchte sich diesen Umstand zum Vorteil machen. Die Sparte könnte samt Mitarbeiter und Technologien an die Franzosen übertragen werden.