Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

16,71 EUR -1,01% (26.07.2018, 14:00)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (26.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) unter die Lupe.Der spanische Konzern habe im zweiten Quartal deutlich vom höheren Ölpreisniveau profitiert. Allerdings habe Repsol mit seinen Zahlen die Markterwartungen nicht erfüllen können. Mit der Repsol-Aktie gehe es daher am Donnerstag deutlich bergab. Was sollten Anleger nun tun?Trotz der heute eher mauen Ergebnisse von Repsol bestehe keinerlei Grund zur Sorge. Die Profitabilität des Ölkonzerns dürfte hoch bleiben und die Perspektiven seien gut. Repsol überzeuge v.a. mit einer sehr günstigen Bewertung: So liege das 2019er-KGV mit 9 deutlich unter dem Sektor-Durchschnitt. Zudem sei ein KBV von 0,8 für ein konstant hochprofitables Unternehmen eigentlich auch viel zu günstig, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2018)Börsenplätze Repsol-Aktie:Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:16,265 EUR -3,18% (26.07.2018, 13:20)