Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (30.07.2021/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und reduziert das Kursziel.Renault habe beim Absatz in der ersten Jahreshälfte immerhin um 18,7% steigen können, sei jedoch immer noch um knapp ein Viertel hinter den Verkäufen des 1. Halbjahres 2019 zurückgeblieben. Man befinde sich mitten in der Restrukturierung und habe immerhin wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren können. Allerdings hätten z. B. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) im 1. Halbjahr jeweils Rekordergebnisse erwirtschaftet. Im weltgrößten Markt China sei Renault kaum vertreten. Die Partnerschaft mit Nissan gestalte sich seit Jahren schwierig, von der Beteiligung an Daimler habe man sich getrennt, und die südeuropäischen Wettbewerber Peugeot/Citroën und FIAT Chrysler hätten fusioniert.Renault stecke in einer der schwersten Krisen der letzten Jahrzehnte, und ein helfender Partner sei nicht in Sicht. Man laufe Gefahr, infolge der Disruption der Autoindustrie abgehängt zu werden. Das neue Renault-Paradigma "value over volume" dürfte sich für einen Massenhersteller nur schwer umsetzen lassen. Das Unternehmen sei dringend auf zuverlässige Partner - ob für eine Allianz oder Fusion - angewiesen. Renault sei derzeit mit einer Marktkapitalisierung von EUR 9,8 Mrd. ein Leichtgewicht. Eine Übernahme von Renault wäre ein Leichtes, wäre nicht der französische Staat Ankeraktionär.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, empfiehlt im Hinblick auf den operativen Geschäftsgang sowie die umfangreichen Probleme im Konzern, die Renault-Aktie bei einem von 29 auf 28 EUR gesenkten Kursziel zu verkaufen. (Analyse vom 30.07.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Renault S.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze Renault-Aktie: