Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (26.07.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und senkt das Kursziel von 50 auf 47 Euro.Die vom französischen Autokonzern vorgelegten Zahlen seien beunruhigend, insbesondere die Tatsache, dass Nissan einen negativen Beitrag abgeliefert habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Verhältnis zum langjährigen Allianzpartner stehe zudem nicht zum Besten. Der Unternehmensführung, bestehend aus dem CEO Thierry Bolloré und dem Verwaltungsratsvorsitzenden Dominique Senard, komme die wichtige und zugleich schwierige Aufgabe zu, die Allianz aus Renault und Nissan zu festigen und unwiderruflich zu machen. Die Verzahnung der beiden Unternehmen sei schon recht weit fortgeschritten, eine Stand-Alone-Lösung wäre für beide Seiten sehr kostspielig. Der Flirt mit FIAT Chrysler sei zudem nur recht kurz gewesen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, steht der Renault-Aktie schon seit geraumer Zeit skeptisch gegenüber und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für das Wertpapier. Zugleich reduziert er das Kursziel von 50 auf 47 Euro. (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Renault-Aktie: