Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (26.04.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF), erhöht aber das Kursziel von 51 Euro auf 53 Euro.In Q1/2019 sein der Absatz und der Umsatz bei dem Autobauer rückläufig gewesen. Die von der Unternehmensführung bestätigten Ziele des Konzerns würden angesichts des gegenwärtigen Marktumfeldes herausfordernd bleiben, eine "Gewinnwarnung" in den kommenden Quartalen würde nicht überraschen.Der Allianz-Partner Nissan habe jüngst ein recht schwaches Ergebnis für das am 31.3. zu Ende gegangene Geschäftsjahr in Aussicht gestellt, was sich bei Renault im Beteiligungsergebnis niederschlage. Der neuen Unternehmensführung, bestehend aus dem CEO Thierry Bolloré und dem Verwaltungsratsvorsitzenden Dominique Senard, komme die wichtige und zugleich schwierige Aufgabe zu, die Allianz aus Renault und Nissan zu festigen und unwiderruflich zu machen. Die Verzahnung der beiden Unternehmen sei schon recht weit fortgeschritten, eine Stand-Alone-Lösung wäre für beide Seiten sehr kostspielig. Schwope habe seine Renault-Prognosen für die Jahre 2019 und 2020 gesenkt.Mit Blick auf die Unsicherheiten über die Entwicklung der Allianz, die unter Druck gekommenen Automobil-Konzerne sowie die gegenwärtige Marktlage bestätigt Frank Schwope, Analyst der Nord LB, sein "verkaufen"-Rating für die Renault-Aktie. (Analyse vom 26.04.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Renault S.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze Renault-Aktie: