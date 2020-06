Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Reliance Industries Limited:



Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die GDR-Aktie von Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) ein klarer Kauf.Es sei vor allem die Telekommunikationssparte Jio, mit der Reliance aktuell die Investoren begeistere. Mittlerweile habe der Mischkonzern für seine Tochtergesellschaft zehn Investorendeals an Land gezogen. Analysten von Goldman Sachs würden bei Reliance aber mehr Potenzial als nur das Aushängeschild Jio sehen.Nach Auffassung der Investmentbank könnte auch die Einzelhandelssparte weiterhin für viel Wachstum sorgen, vor allem der Bereich Lebensmittelhandel. Die US-Bank prognostiziere (auch hier dank Digitalisierung) eine Steigerung des Bruttowarenvolumens auf 83 Milliarden Dollar bis 2029 im Vergleich zu fünf Milliarden Dollar im Jahr 2020. Das wäre ein Anstieg von 1.560 Prozent in neun Jahren.Mit der Handelssparte, zu der unter anderem Lebensmittel, Bekleidung und Elektronik gehören würden, habe der Konzern im Geschäftsjahr 2019/20 rund 20 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Fast ein Viertel des gesamten Konzernumsatzes. Zum Vergleich: Im Jahr 2016/2017 habe der Umsatz in diesem Bereich noch bei 4,5 Milliarden Euro gelegen und nur zehn Prozent der Gesamteinnahmen beigesteuert. Zwischen 2017 und 2019 hätten täglich landesweit zehn neue Filialen eröffnet."Der Aktionär" schätzt, dass Reliance Retail auch weiter stark davon profitieren wird. Mit einem KGV von 22 ist die Aktie moderat bewertet und ein klarer Kauf, so Pierre Kiren. (Analyse vom 18.06.2020)