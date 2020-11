Ab September 2021 werde der DAX fetter. Die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) habe angekündigt, den Leitindex von 30 auf 40 Werte wachsen zu lassen. Im Gegenzug werde der MDAX von 60 wieder auf 50 Werte verkleinert. Als Konsequenz des Wirecard-Bilanzskandals gebe es künftig strengere Regeln für die Index-Mitgliedschaft. So würden z.B. Unternehmen verbannt, wenn sie ihre Zahlenwerke nicht fristgerecht vorlegen würden. Außerdem sollten künftig nur noch nachweislich profitable Firmen in den DAX aufsteigen können.



Der Saatguthersteller KWS SAAT (ISIN DE0007074007/ WKN 707400) habe in Q1 des GJ 2020/2021 aufgrund negativer Währungseinflüsse einen Rückgang der Erlöse um 3,6% auf 184,1 Mio. EUR hinnehmen müssen. Klammere man diese aus, so wäre der Umsatz um 6,8% gestiegen. Höhere Kosten und eine gesunkene Nachfrage hätten den Betriebsverlust (EBIT) auf -50,5 (-42,3) Mio. EUR ansteigen lassen. KWS habe den Jahresausblick bestätigt und erwarte einen Umsatz auf Vorjahresniveau und eine EBIT-Marge zwischen 11 und 13%.



Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) wolle bis in die erste Hälfte 2021 Aktienrückkäufe im Wert von bis zu 2,5 Mrd. USD tätigen. Der Aktienrückkauf sei Ausdruck der eigenen Zuversicht in die Entwicklungspipeline, habe es beim Pharmakonzern geheißen. Novartis habe gegenwärtig 49 Wirkstoffe in der letzten Phase der klinischen Entwicklung oder in der Zulassungs-Phase.



Der Euro habe einen Teil der am Vortag wegen starker US-Konjunkturdaten erlittenen Verluste wieder aufholen können.



Öl sei auch am Dienstag gefragt geblieben. Die Hoffnung, dass mit ersten Corona-Impfungen auch die Wirtschaft und damit die Ölnachfrage belebt werde, habe weiter angehalten. Nachdem der Goldpreis gestern seine charttechnische Unterstützung bei 1.860 USD je Feinunze gerissen habe, sei es bei der "Antikrisenwährung" zu weiteren Abschlägen gekommen. (25.11.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die guten Konjunkturdaten zur deutschen Wirtschaft ließen sich Anleger nicht zweimal sagen, so die Analysten der Nord LB.Ihre zunehmende Risikoneigung sei deutlich auf den Kurszetteln abzulesen gewesen. Bisherige Corona-Verlierer wie MTU (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT), Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212), Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330), Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) und TUI (ISIN: DE000TUAG000/ WKN TUAG00) hätten ihre Erholungsrallys fortgesetzt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe um 1,26% zugelegt, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um 0,11%.Rekord! Anleger hätten das erste Mal in der Geschichte der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +1,5%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +1,6%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,3%) das Barometer über der 30.000-Marke notieren gesehen. Das Einlenken von Noch-US-Präsident Trump im Streit über die Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Joe Biden und Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus hätten gestern maßgeblich zum Sprung über die psychologisch wichtige Marke verholfen.