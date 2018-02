Wirtschaft: Digitalen Binnenmarkt schaffen



"Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU ist eine zentrale Aufgabe, gerade in wirtschaftlich guten Zeiten", so Merkel. Auch wenn die wirtschaftliche Lage gut sei - man dürfe sich nicht auf den Erfolgen ausruhen.



Zentral sei es, schnelle Fortschritte bei der Gestaltung des digitalen Wandels zu erreichen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. "Davon hängt der Wohlstand für die Zukunft ab." Ganz entscheidend sei die Schaffung des digitalen Binnenmarktes. Merkel nannte hier unter anderem den Aufbau der digitalen Infrastruktur und Forschungen im Chipbereich oder zur künstlichen Intelligenz.



Zur weiteren Ausgestaltung der Wirtschafts- und Währungsunion sagte die Kanzlerin, der Stabilität- und Wachstumspakt bleibe der "Kompass unseres Handelns". Weiterhin müsse in Europa gelten, dass "Haftung und Kontrolle stets zusammengehen".



Außenpolitisches Gewicht einbringen



"Wir wollen, dass Europa nach außen geschlossen auftritt", sagte die Kanzlerin im Bundestag. Wesentlicher Beitrag dazu sei die stärkere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Merkel erinnerte an den Start der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich im Dezember 2017. Nun gehe es darum, hier erste konkrete Projekte auf die Reihe zu bringen.



Dabei betonte Merkel: "Unsere Bundeswehr leistet herausragende Arbeit in den internationalen Einsätzen." Und: "Lassen Sie mich unseren Soldatinnen und Soldaten hier zu Hause und im Ausland herzlich danken!"



Merkel forderte ein Ende der Debatte um die in der Nato vereinbarten Ausgaben für Verteidigung. "Wir müssen aufpassen, dass wir international nicht in eine etwas zwiespältige Rolle kommen." Auf der einen Seite werde beklagt, was bei der Bundeswehr alles nicht funktioniere. Auf der anderen Seite stelle Deutschland als "einziger Mitgliedstaat der Nato" infrage, "welchen eigenen Verpflichtungen für den Zielkorridor der Ausgaben wir zugestimmt haben", sagte sie. "Das passt nicht zusammen und damit wird man kein verlässlicher Verbündeter."



Zu den aktuellen Ereignissen in Syrien sagte die Kanzlerin, dies sei "ein Massaker, das es zu verurteilen gilt." Es fordere uns als Europäer aber auch auf, uns international stärker zu engagieren.



EU-Finanzen auf Prüfstand stellen



Beim informellen Europäischen Rat wird es auch um den künftigen EU-Finanzrahmen ab 2021 - erstmals ohne den britischen Finanzbeitrag - gehen. Hierbei sieht die Kanzlerin auch eine Chance, die EU-Finanzen insgesamt auf den Prüfstand zu stellen. "Wir müssen den Blick für das Wesentliche schärfen", betonte die Kanzlerin.



"Ich will ein handlungsfähiges, ein solidarisches, ein selbstbewusstes Europa. Wir müssen bereit sein, Europa da zu stärken, wo europäische Lösungen besser sind als nationale und regionale." Ein Beispiel sei der Aufbau eines europäischen Grenz- und Küstenschutzes.



Europaweite Bürgerdialoge



"Wir müssen für die europäische Idee werben, sie erläutern." Sie werde sich daher beim informellen Europäischen Rat für den Vorschlag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron einsetzen, in möglichst vielen Mitgliedstaaten Bürgerdialoge durchzuführen.



Die Staats- und Regierungschefs der EU-27 treffen sich am Freitag (23. Februar) in Brüssel zu einem informellen Treffen. Dabei werden sie über den mehrjährigen Finanzrahmen nach 2020 sprechen. Außerdem geht es um die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments nach den Wahlen 2019 und darum, ob es wieder länderübergreifende Spitzenkandidaten geben soll. (22.02.2018/ac/a/m)







