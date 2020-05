Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

516,80 EUR -1,09% (25.05.2020, 21:50)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

569,91 USD +1,60% (22.05.2020, 22:00)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (25.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Sanofi plane, den Löwenanteil der Beteiligung von 20,6% an Regeneron Pharmaceuticals zu veräußern. Nur an 400.000 Aktien wolle der französische Pharmakonzern im Idealfall festhalten. Am Freitag zum US-Börsenschluss habe die Marktkapitalisierung von Regeneron Pharmaceuticals 64,1 Mrd. USD betragen. Ergo: Die Sanofi-Beteiligung hat gemessen am Schlusskurs einen Wert von etwa 13,2 Milliarden Dollar.Sanofi habe nach Ansicht des "Aktionärs" einen attraktiven Ausstiegszeitpunkt gefunden. Erst vor Kurzem sei die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Was die Franzosen mit dem Geld anfangen würden, bleibe abzuwarten. In den vergangenen Jahren habe sich die Gesellschaft in jedem Fall nicht vor größeren Zukäufen gescheut. So habe sich Sanofi z.B. Synthorx, Ablynx und Bioverativ einverleibt.Der Verkauf des Großaktionärs Sanofi dürfte sich kurzfristig negativ auf die Kursentwicklung der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie auswirken. Auch das geplante Aktienrückkaufprogramm sei sicherlich nicht die beste Option aus Aktionärssicht auf dem aktuellen Kursniveau. Eine Sonderdividende respektive Zukäufe im Rahmen des Möglichen zur Ergänzung der Pipeline schienen definitiv attraktiver. Dem gegenüber stehe allerdings die Fortsetzung der Zusammenarbeit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: