Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

518,00 EUR +4,02% (17.04.2020, 12:05)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

539,93 USD +5,52% (16.04.2020)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (17.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Regeneron zähle zu den großen Hoffnungsträgern im Kampf gegen die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19. Das Unternehmen könne nun weiter Fortschritte verbuchen, die Börse honoriere dies mit einem satten Kurssprung. Ganz zur Freude von Anlegern, die auf den VIRICA-Index vom "Aktionär" setzen würden.Regeneron fahre bei der Bekämpfung von Covid-19 eine zweigleisige Strategie. Eine davon sei eine "Antikörper-Cocktail-Therapie". Die Gesellschaft habe nun den wichtigsten Antikörper in präklinische und klinische Zellproduktionslinien überführt. Klinische Studien könnten damit im Juni starten.Regeneron zähle auch zu den fünf Werten, die im VIRICA-Index vom "Aktionär" enthalten seien. Mit Amgen und Incyte würden zwei weitere Mitglieder des Aktienbarometers alle Kräfte im Kampf gegen die Pandemie bündeln.Der VIRICA-Index sei ideal, um das Risiko bei den aufstrebenden Biotech-Big-Caps auf mehrere Schultern zu verteilen. Bei Schwäche bleiben Long-Produkte auf das Aktienbarometer kaufenswert, so Michel Doepke. (Analyse vom 17.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte: flatex ist eine Marke der flatex Bank AG, die eine 100-%-Tochter der flatex AG ist. Der Herausgeber hält unmittelbar über eine Beteiligung Anteile an der flatex AG. Die flatex Bank AG erhält für ihre Leistungen Gebühren von Morgan Stanley & Co. International plc.