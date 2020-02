NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

438,20 USD -0,94% (27.02.2020, 21:46)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

RGO



NASDAQ-Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Ticker-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (27.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Ticker-Symbol: REGN) unter die Lupe.Die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie könne sich der allgemeinen Marktschwäche infolge Coronavirus-Krise entziehen. Das Biotech-Unternehmen arbeite eng mit dem US-Gesundheitsministerium an der Entwicklung einer Antikörper-Behandlung gegen das Coronavirus. Das werde an der Börse natürlich honoriert und die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie sei nach oben durchgestartet. Das Unternehmen habe jedoch zuletzt auch mit soliden Zahlen überzeugt. Sollte sich die Coronavirus-Krise weiter verschärfen, dann dürfte die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.02.2020)Das vollständige Interview mit Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:392,15 EUR -0,04% (27.02.2020, 21:58)