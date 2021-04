NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (12.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi erinnere an die Geschichte von Donald Trump, der einen Antikörper-Coctail von Regeneron Pharmaceuticals genommen habe, als er sich mit Covid-19 angesteckt habe. Danach sei es ihm besser gegangen. Das sowie neue Studien hätten den Konzern veranlasst, jetzt bei der FDA anzufragen, ob man diesen Antikörper-Coctail nicht als Präventivmaßnahme einführen könnte. Würde Regeneron Pharmaceuticals grünes Licht bekommen, würde dies die Umsätze in die Höhe treiben. Die ganze Geschichte ist durchaus positiv und könnte funktionieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:394,75 EUR -1,07% (12.04.2021, 16:37)