Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (07.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Im Wettlauf um Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen habe der Pharma-Konzern Eli Lilly in den USA eine Notfallzulassung für eine Antikörpertherapie beantragt. Der Medikamentenkandidat LY-CoV555 solle in einer Monotherapie bei Patienten mit einem erhöhten Risiko und leichten bis mittelschweren Corona-Erkrankungen verwendet werden, habe Eli Lilly am Mittwoch in Indianapolis mitgeteilt. Im November solle dann ein Antrag auf eine Notfallzulassung zur Kombinationstherapie eingereicht werden. Der Konzern habe das mit den Daten aus Medikamententests begründet. Die Aktie reagiere am Nachmittag bei Tradegate mit einem Plus von gut zwei Prozent.Antikörper stünden auch bei einem weiteren US-Unternehmen derzeit im Fokus beim Kampf gegen Corona. Das Biotech-Unternehmen Regeneron und der der Schweizer Partner Roche hätten mit ihrem Corona-Antikörper-Cocktail zuletzt positive Daten veröffentlichen können. Dieser habe die Viruslast und die Zeit bis zur Linderung der Symptome bei nicht hospitalisierten Patienten mit Covid-19 reduziert. Darüber hinaus habe der Cocktail die Zahl der Arztbesuche vermindert.Im Fokus habe der Antikörper-Cocktail von Regeneron und Roche zuletzt auch bei der Behandlung des US-Präsidenten Donald Trump gestanden. Dieser sei nach seinem positiven Test auf das Coronavirus mit einer Reihe von Medikamenten behandelt worden, darunter mit dem noch experimentellen Antikörper-Mittel. Nach Einschätzung des renommierten Immunologen Anthony Fauci könnte dies entscheidend zu einer schnellen Verbesserung von Trumps Gesundheitszustand beigetragen haben. "Ich habe einen starken Verdacht, dass ihm das geholfen hat", habe Fauci im Sender CNN gesagt. Das Mittel sei von der Biotech-Firma Regeneron auf Anfrage der Präsidenten-Ärzte bereitgestellt worden. Es werde für gewöhnliche Patienten noch lange nicht verfügbar sein.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link