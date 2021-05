NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

523,73 USD +1,38% (17.05.2021, 22:00)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (18.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktie könnte weiter ansteigen - ChartanalyseDie Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) markierte am 20. Juli 2020 ein Allzeithoch bei 664,64 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe eine Abwärtsbewegung eingesetzt, welche die Aktie auf ein Tief bei 441,00 USD geführt habe. Damit sei der Wert auf den gebrochenen Abwärtstrend ab August 2015 und in die Nähe des log. 61,8% Retracements der Aufwärtsbewegung ab September 2019 zurückgefallen. Dort sei die Aktie am 4. März 2021 nach oben gedreht. Am 12. Mai sei es zum Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit Juli 2020 gekommen.Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals könnte in den nächsten Wochen und Monaten weiter ansteigen. Ein Anstieg in Richtung 605,93 USD oder sogar 664,64 USD sei möglich. Kurzfristige Rücksetzer sollten knapp unter 500 USD zu Ende gehen, ein Überschießen an den kurzfristigen Aufwärtstrend bei aktuell 478,85 USD sei auch möglich. Sollte die Aktie allerdings unter den kurzfristigen Aufwärtstrend abfallen, wäre mit weiteren Abgaben bis zumindest 432,46 USD zu rechnen. (Analyse vom 18.05.2021)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:428,00 EUR -0,63% (18.05.2021, 09:46)