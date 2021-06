Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Nebenwert windeln.de (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) zum Spielball der deutschen Reddit-Community wurde und zwischenzeitlich Kursgewinne von mehr als 500% verbucht werden konnten, gab die Aktie jüngst beinahe 50% ihrer Zuwächse wieder ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Obwohl dies abermals den hochriskanten Wettcharakter unterstreiche, dürfte die Community das Papier noch nicht abgeschrieben haben. Die Aktie habe gestern wieder rund 10% zugelegt.



Auch in Übersee werde weiter gezockt. Bei der Kinokette AMC Entertainment (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Ticker-Symbol: AMC) stünden auf einem Horizont von sechs Monaten sagenhafte 1.890% Gewinn zu Buche. Obwohl dies nicht fundamental begründet sei und die Kurse zuletzt deutlicher unter Druck gekommen seien, habe die Aktie mit +15% am gestrigen Handelstag abermals ein Comeback feiern können. (15.06.2021/ac/a/m)



