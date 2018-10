Tradegate-Aktienkurs Red Hat-Aktie:

148,20 Euro +44,88% (29.10.2018, 17:38)



NYSE-Aktienkurs Red Hat-Aktie:

USD 168,42 +44,37% (29.10.2018, 17:40)



ISIN Red Hat-Aktie:

US7565771026



WKN Red Hat-Aktie:

923989



Ticker Symbol Red Hat-Aktie Deutschland:

RHI



Ticker Symbol Red Hat-Aktie NYSE:

RHT



Kurzprofil Red Hat Inc.:



Red Hat Inc. (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT) ist ein in Amerika beheimateter multinationaler Softwarekonzern, der Open-Source-Software anbietet. Red Hat’s Hauptquartier befindet sich Raleigh, North Carolina. Gegründet wurde Red Hat im Jahr 1993.

(29.10.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Red Hat-Aktienanalyse von Analyst Brad Zelnick von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse vertritt Analyst Brad Zelnick von der Credit Suisse im Hinblick auf die Aktien von Red Hat Inc. (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT) weiterhin eine neutrale Haltung.Die von IBM geplante Übernahme von Red Hat Inc. bedeute einen Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs von Freitag von 63%. Damit sei Red Hat ausreichend bewertet.Eine konkurrierendes Übernahmeangebot dürfte nicht auftauchen, so die Einschätzung des Analysten Brad Zelnick. Einwände von Seiten der Wettbewerbshüter dürfte es nicht geben.In ihrer Red Hat-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "neutral" ein und heben das Kursziel von 150,00 auf 190,00 USD an.Börsenplätze Red Hat-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Red Hat-Aktie:148,23 Euro +42,78% (29.10.2018, 17:33)