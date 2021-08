Hinweis auf Interessenkonflikte:



Readly International AB (ISIN: SE0014855292, WKN: A2QEQU, Ticker-Symbol: 5GS1, Stockholm Ticker-Symbol: READ) ist ein in Schweden ansässiger Anbieter von Beratungstätigkeiten in den Bereichen des Internet. Das Unternehmen bietet digitalen Online-Zugang zu Zeitschriften und Zeitungen und beschäftigt sich mit der Produktion und Wartung von Websites und Datenbanken sowie mit Werbung, Medien und Kommunikation. (12.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Readly International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Readly International AB (ISIN: SE0014855292, WKN: A2QEQU, Ticker-Symbol: 5GS1, Stockholm Ticker-Symbol: READ) unter die Lupe.Das schwedische Medienunternehmen Readly habe am Donnerstag starke Zahlen für das zweite Quartal 2021 präsentiert. Der Betreiber der gleichnamigen Magazin-App habe die Anleger mit einem Zuwachs an zahlenden Abonnenten von fast 30 Prozent überzeugt. Die Readly-Aktie könne daraufhin an der Stockholmer Börse um mehr als zehn Prozent zulegen.Der Umsatz von Readly habe sich laut Unternehmensangaben im zweiten Quartal 2021 auf 110,8 Millionen Schwedische Kronen (SEK) oder umgerechnet 10,9 Millionen Euro belaufen. Im Vorjahreszeitraum hätten umsatzseitig lediglich 83,4 SEK (8,2 Millionen Euro) zu Buche gestanden. Damit habe der schwedische Internetdienst die Erlöse um rund 32,8 Prozent gesteigert.Die entscheidende Kennzahl sei die Zahl der neu dazugekommenen voll zahlenden Abonnenten gewesen ("Full-paying subscribers"). Und diese sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29,7 Prozent auf 420.135 zahlende Kunden gestiegen.Während Readly weiterhin stark wachse, habe der Bruttogewinn um 38,4 Prozent auf 37,3 Millionen SEK (3,67 Millionen Euro) gesteigert werden können. Das entspreche trotz der Investitionen in Marketing einer Bruttomarge von 33,7 Prozent.Readly habe mit seinen Zahlen für das zweite Quartal 2021 überzeugt. Vor allem der starke Zuwachs bei den zahlenden Abonnenten habe positiv überrascht. Aufgrund der Wachstumsprognose und des Marktpotenzials halte "Der Aktionär" trotz schwacher Kursentwicklung in den vergangenen Monaten an seiner Empfehlung für Readly fest.Risikofreudige Anleger können das aktuelle Kursniveau für einen Einstieg nutzen (Stopp: 2,80 Euro), so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link