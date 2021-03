Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Ratio-Chart zwischen dem MSCI World Value auf der einen und dem MSCI World Growth auf der anderen Seite zählt derzeit zu den am intensivsten diskutierte Kursverläufen unter institutionellen Investoren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den letzten Jahren habe der Verhältnischart zwischen den beiden Anlagestilen immer neue Lows erreicht, was so viel bedeute, dass sich Wachstumswerte deutlich besser entwickelt hätten als unterbewertete Value-Titel. Doch nun könnte es zur Gezeitenwende kommen, denn der Ratio-Chart könne gleich mit mehreren konstruktiven Weichenstellungen aufwarten. So sei nach dem Bruch des steilen Baissetrends von 2020 zuletzt der Abschluss einer unteren Umkehr gelungen. Die beschriebene Bodenbildung sorge gleichzeitig für die Rückkehr in den längerfristigen Baissetrendkanal der letzten zwei Jahre. Aus charttechnischer Sicht lägen also "handfeste" Signale für ein Ende der Underperformance der Value-Werte vor. Ein Bruch des Abwärtstrends seit Ende 2018 würde in diesem Zusammenhang für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen. Unter dem Strich sei die eingeläutete Sektorrotation nicht nur gesund, sondern vermutlich auch ein dauerhaftes Phänomen. (10.03.2021/ac/a/m)



