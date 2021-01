"Gerade in unsicheren Corona-Zeiten sollten VerbraucherInnen Kredite vergleichen und zu hohe Zinszahlungen vermeiden", sagt Christian Nau. "Aktuell können sie bei CHECK24 sogar noch mehr Zinsen sparen, denn wir schenken allen Kund*innen bei einem Kreditabschluss einen Monat die Zinsen."



Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder Bankfiliale



Seit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Video-Ident-Verfahren - das ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur bequem, sondern auch sicher.



Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 KreditexpertInnen persönlich



Bei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-KreditexpertInnen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail. (11.01.2021/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Banken vermittelten bis Ende des letzten Jahres Ratenkredite in Höhe von rund 97 Milliarden Euro, so das Vergleichsportal CHECK24 in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das waren sieben Milliarden Euro weniger als im Vorjahreszeitraum.Für den Jahresbeginn 2021 erwartet Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24, wieder eine deutlich steigende Nachfrage nach Ratenkrediten: "Viele VerbraucherInnen stellen zum Jahresstart die eigenen Finanzen auf den Prüfstand und nutzen die Chance, teure Altkredite mit Krediten zu deutlich günstigeren Konditionen abzulösen."