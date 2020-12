Während die Verkaufswelle im März alle Branchen und Sektoren gleichermaßen erfasst habe, sei die Erholung sehr differenziert gewesen - und die Gewinner und Verlierer von Covid-19 seien deutlich zutage gekommen. Wachstumstitel hätten sich als Nutznießer des Lockdowns erwiesen: Sie hätten vor allem davon profitiert, dass die Pandemie einige Langzeittrends beschleunigt habe, und hätten seit Jahresbeginn 15 Prozent zugelegt.



Andere Bereiche hätten dagegen schwere Verluste hinnehmen müssen. Einen schweren Nachfrageeinbruch hätten etwa Titel von Unternehmen aus dem Immobiliensektor erlebt, der stark unter den Folgen der Pandemie leide - im Vergleich zum Jahresbeginn liege ihr Kurs bei -22 Prozent. Auch Unternehmen, die ihre bisher hohen Dividendenzahlungen kürzen oder aussetzen hätten müssen, um ihre Bilanzen zu schonen, würden mit -13 Prozent immer noch im negativen Bereich notieren. Der Ertragsabstand zwischen Wachstumsaktien und dividendenstarken Titeln sei so groß wie seit 25 Jahren nicht mehr. Das berge Chancen: Impfstoffe in greifbarer Nähe könnten nach Ansicht von AllianceBernstein als Katalysator dienen und "aufgestaute" Erträge freisetzen, wenn sich jene Unternehmen, die bisher als Covid-19-Nachzügler gemieden worden seien, allmählich auf eine Erholung zubewegen würden.



Schwellenländer: Solide Fundamentaldaten und günstige Bewertungen



Vorteilhafte Kaufgelegenheiten sehe AllianceBernstein auch bei Wertpapieren aus Schwellenländern. Schwellenländeraktien, die im Hinblick auf Performance ihren Pendants aus den Industrieländern in den vergangenen zehn Jahren deutlich hinterhergehinkt hätten, hätten in diesem Jahr aufgeholt. AllianceBernstein erwarte daher, dass Aktien und Anleihen aus Schwellenländern im Verlauf des nächsten Jahres bei Anlegern auf zunehmendes Interesse stoßen würden: Ihre fundamentalen Aussichten würden sich zusehends verbessern - bei Bewertungen, die im Vergleich zu Papieren aus Industrieländern günstig seien.



Die Erholung von den Folgen der Pandemie habe in den Schwellenländern bereits eingesetzt. Nordasiatische Länder wie China, Südkorea und Taiwan seien im Kampf gegen das Virus besonders erfolgreich gewesen und der Konjunkturrückgang sei in diesen Ländern während der Krise entsprechend milder ausgefallen. Auch habe sich die Erholung in den Schwellenmärkten schneller eingestellt als in den Industrieländern. Die Bewertungskennzahlen von Wertpapieren aus Schwellenländern seien ebenfalls ermutigend: Da die Gewinne von Unternehmen aus diesen Ländern im nächsten Jahr voraussichtlich um mehr als 30 Prozent steigen würden, würden deren Aktienkurse im Vergleich zu Titeln aus Industrieländern besonders günstig erscheinen. So betrage beispielsweise das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis, das den Wert einer Aktie in Relation zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial messe, in den Schwellenländern nur 0,44 - im Vergleich zu 0,82 in den USA. Auch die Renditeaufschläge für hochverzinsliche Anleihen seien in den Schwellenländern sehr attraktiv und lägen gegenüber Hochzinspapieren aus den USA nahe ihrem Zehn-Jahres-Höchstwert.



Anleihen aus Industrieländern: Absicherung gegen Volatilität



Obwohl AllianceBernstein auch für 2021 mit sehr niedrigen Zinsen rechne, bleibe die Duration von Staatsanleihen aus Industrieländern nach Ansicht von AllianceBernstein weiterhin von Bedeutung. Denn falls die Unsicherheit erneut zunehmen sollte, könnten diese Wertpapiere auf mittlere Sicht zu einer Streuung von Aktienrisiken beitragen - trotz langfristig unveränderter oder gar negativer Renditen.



Zwar dürften die langfristigen Erträge für die meisten Assetklassen nach Meinung von AllianceBernstein positiv bleiben; dennoch sollten sich Anleger auch darauf einstellen, dass erhöhte Unsicherheit für Volatilität sorgen werde. Mit einem breit diversifizierten und aktiven Ansatz bei der Vermögensallokation fühle sich AllianceBernstein für das Jahr 2021 gut aufgestellt, um Anlagechancen zu nutzen und zugleich Risiken zu mindern. (01.12.2020/ac/a/m)





