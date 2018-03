Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Xetra-Aktienkurs R. STAHL-Aktie:

29,80 EUR -1,97% (06.03.2018, 14:31)



ISIN R. STAHL-Aktie:

DE000A1PHBB5



WKN R. STAHL-Aktie:

A1PHBB



Ticker-Symbol R. STAHL-Aktie:

RSL2



Kurzprofil R. STAHL AG:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (06.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von Investmentanalyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2), erhöht aber das Kursziel.Das Unternehmen habe im abgelaufenen Geschäftsjahr voraussichtlich einen Umsatz in Höhe von 268,5 Mio. EUR und ein EBIT vor Sondereinflüssen in Höhe von -5,4 Mio. EUR erwirtschaftet. Damit sei die Bandbreite der zuletzt angepassten Prognose von 262 Mio. EUR bis 267 Mio. EUR beim Umsatz etwas übertroffen worden, während sich das EBIT vor Sondereinflüssen in der oberen Hälfte des Prognosekorridors von -8 Mio. EUR bis -4 Mio. EUR bewegt habe. Das vorläufige Jahresergebnis habe dagegen mit -21,2 Mio. EUR unterhalb der Markterwartungen gelegen. Wesentlicher Grund hierfür seien erforderliche Anpassungen bei der Werthaltigkeit von latenten Steuern auf Verlustvorträge gewesen, die zu einer zusätzlichen Belastung des Jahresergebnisses um rund 11 Mio. EUR führen würden.Der rückläufigen Umsatz- und Ertragsentwicklung stehe ein voraussichtlicher Anstieg des Auftragsbestands zum Ende des Berichtszeitraums um 14,5% auf 92,3 Mio. EUR im Vergleich zum Ende des Vorjahres gegenüber (31. Dezember 2016: 80,7 Mio. EUR). Der vollständige Jahresbericht 2017 werde am 27. April vorgelegt.Nachdem Martin Schomaker vorzeitig in den Ruhestand gegangen sei und Dr. Mathias Hallmann zum 1.1.18 als neuer CEO bestellt worden sei, habe das Unternehmen im Februar mitgeteilt, dass auch der Finanzvorstand Bernd Marx sein Amt niedergelegt habe und zum 30. Juni 2018 aus dem Unternehmen ausscheiden werde.Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt das "verkaufen"-Rating für die R. STAHL-Aktie. Das DCF-basierte Kursziel sei aber von 25,00 EUR auf 28,00 EUR erhöht worden. (Analyse vom 06.03.2018)