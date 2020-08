Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2020 (u.a. bereinigtes EBITDA: +62% y/y) sei erneut von den Transaktionen mit E.ON geprägt gewesen (positive Konsolidierungseffekte). Aber auch auf pro forma-Basis habe RWE deutliche Anstiege ausweisen können (u.a. bereinigtes EBITDA: +18% y/y). Die Prognosen des Analysten und der Marktkonsens seien übertroffen worden. Er konstatiere, dass sich RWE in Q2 - wie bereits in Q1 - am besten im Versorger-Coverage-Universum geschlagen habe. Die Ziele für das Gesamtjahr 2020 seien teilweise optimistischer formuliert worden (würden aber nach wie vor Ergebnisrückgänge ggü. 2019er pro-forma-Werte implizieren, bedeute schwächere Entwicklung Q3-Q4 2020 y/y).Die Guidance für 2022 sowie die Dividendenindikation für 2020 hätten erneut eine Bestätigung erfahren. Damit biete RWE-Aktie im Branchenvergleich eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite. Das Geschäftsmodell sei unterdurchschnittlich konjunktursensitiv. Zusätzliche Chancen böten die "grünen" Konjunkturpakete. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2020e: 1,66 (alt: 1,59) Euro; berichtetes EPS 2020e: 2,01 (alt: 1,74) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 1,86 (alt: 1,83) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die RWE-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 28,00 auf 35,00 Euro angehoben. (Analyse vom 14.08.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:34,17 EUR -1,07% (14.08.2020, 11:36)