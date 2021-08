Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,96 EUR -0,33% (26.08.2021, 19:12)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,05 EUR -0,09% (26.08.2021, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (26.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das schwache Marktumfeld sorge auch bei RWE nach den jüngsten Kursgewinnen für einen Rücksetzer. Dabei arbeite der Versorger nach wie vor unbeirrt an seinem Umbau hin zu mehr Erneuerbaren Energien. Im wichtigen US-Markt habe der DAX -Konzern bei einem großen Projekt eine neue Partnerschaft abgeschlossen.RWE Renewables kooperiere künftig mit Constellation. Das US-Energieunternehmen werde künftig Strom und Grünstromzertifikate in einem Umfang, der 140 Megawatt Leistung entspreche, abnehmen. Geliefert werde die Leistung vom Solarpark Big Star, der insgesamt eine installierte Kapazität von 200 Megawatt aufweisen und im zweiten Quartal 2022 in Betrieb gehen solle.Constellation wiederum werde den Solarstrom an Großkunden weitergeben. Langfristige Stromlieferverträge mit PepsiCo , McCormick & Company ( ISIN US5797801074 WKN 769073 ), Best Buy und ViacomCBS seien bereits unterzeichnet worden.Anleger können zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 26.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link