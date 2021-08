Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE habe in H1 von einem starken Energiehandel profitiert. Die Jahrhundertkälte im US-Bundesstaat Texas sowie unterdurchschnittliche Windverhältnissen in Nord- und Mitteleuropa hätten jedoch zu Einbußen im Geschäft mit Windenergieanlagen an Land sowie Solar geführt, wie RWE am Donnerstag in Essen bekannt gegeben habe.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe daher mit 1,75 Mrd. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau von 1,8 Mrd. Euro gelegen. Allein die Probleme in Texas hätten den Angaben zufolge zu Ergebniseinbußen von 400 Mio. Euro geführt.Unter dem Strich habe RWE bereinigt mit 870 Mio. Euro jedoch mehr als im Vorjahr verdient, als 816 Mio. Euro erzielt worden seien. Aufgrund des starken Energiehandels habe RWE bereits die Prognose Ende Juli angehoben. Bei der Dividende strebe der Versorger unverändert 0,90 Euro/Aktie an."Der Umbau von RWE geht mit großen Schritten voran. Im ersten Halbjahr haben wir 1,8 Mrd. Euro brutto in Erneuerbare investiert - und damit doppelt so viel wie in den ersten sechs Monaten 2020. Und wir machen weiter Tempo. Noch dieses Jahr nehmen wir neue Windkraft- und Solaranlagen sowie Speicher mit 1,8 Gigawatt in Betrieb, nächstes Jahr folgen weitere 2,1 Gigawatt. Damit erreichen wir unser Ziel von mehr als 13 Gigawatt bis Ende 2022. Auch wirtschaftlich läuft es. Unsere Prognose für das Gesamtjahr konnten wir daher deutlich anheben", so Markus Krebber, Vorstandsvorsitzender der RWE AG.Anleger warten vorerst ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)