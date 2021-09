Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (10.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Forderungen des aktivistischen Investors Enkraft würden einmal mehr untermauern, dass RWE beim Umbau hin zu mehr Erneuerbaren Energien unter Zeitdruck stehe. Umso wichtiger seien Erfolge in diesem Bereich. Nun habe sich der Versorger den Zuschlag für zwei Offshore-Windparks vor der deutschen Küste gesichert.Zwei Windparks mit einer Gesamtleistung von 525 Megawatt werde RWE bauen. Für einen weiteren Park mit einem Volumen von 433 Megawatt habe der Rivale EDF den Zuschlag erhalten. Nach dem Bau dürften diese jeweils 25 Jahre betrieben werden.RWE baue die Parks ohne jegliche Subventionen. Da es auf zwei der drei Projekte mehrere Null-Cent-Gebote gegeben habe, habe sogar das Los entscheiden müssen, wie die Bundesnetzagentur mitgeteilt habe. Das zeige aber auch, wie wirtschaftlich Offshore-Energie, die einst trotz hoher Zuschüsse kaum rentabel gewesen sei, inzwischen sei. Die Unternehmen würden also damit rechnen, dass der "grüne Strom" mit Gewinn verkauft werden und die hohen Investitionen wieder einspielen könne.Anleger können zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link