Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (10.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Das Jahr habe eher holprig für RWE begonnen. Angesichts des schweren Wintereinbruchs und Stürmen in den USA habe der DAX-Konzern ursprünglich Ergebnisse unterhalb des Niveaus vom Corona-Jahr 2020 erwartet. Mittlerweile habe das Jahr aber an Fahrt aufgenommen. Ende Juli habe der neue Chef Markus Krebber die Prognose anheben können. Positiver Treiber sei der Energiehandel. Morgen lege der Energiekonzern seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Nächste Woche folge der Kapitalmarkttag.Es sei das erste vollständige Quartal, das Krebber als RWE-Chef präsentiere. Das bereinigte Nettoergebnis werde laut Analysten 1,27 Milliarden Euro betragen. Der bereinigte operative Gewinn 3,27 Milliarden Euro. Den Anteil des Energiehandels am Ergebnis würden die Experten mit durchschnittlich 601 Millionen Euro deutlich höher einschätzen als die bislang vom Konzern angenommene über 350 Millionen Euro. Hier sei RWE relativ vage geblieben.Analyst Alberto Gandolfi von der US-Investmentbank Goldman Sachs rechne unter anderem dank Kapazitätserweiterungen aber auch besserer Preise für Kohle und Gas insgesamt mit einem soliden Quartal. Experte John Musk von der kanadischen Bank RBC konzentriere sich bei seiner Analyse auf die derzeit dynamische Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten. RWE könne wohl sowohl im konventionellen Segment als auch im Bereich der erneuerbaren Energien erhebliche Vorteile aus der Situation ziehen.Im Gesamtjahr erwarte die RWE-Führungsetage beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 3,0 und 3,4 Milliarden Euro ein ähnliches Niveau wie ein Jahr zuvor. Etwas mehr als die Hälfte sei bereits im ersten Halbjahr erzielt worden. Mehr als 70 Prozent des Ergebnisses sollten aus dem Kerngeschäft kommen, zu dem RWE die Segmente Off- und Onshore von Wind und Solar, sowie Wasser, Biomasse, Gas und den Energiehandel zähle.Direkt in der darauf folgenden Woche habe er dann einen weiteren wichtigen Termin: Auf dem Kapitalmarkt-Tag am 15. November. Barclays-Analyst Peter Crampton erwarte dann die Bekanntgabe längerfristiger Finanzziele sowie Prognosen für das Wachstum der Kapazitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien. Und auch Adam Dickens von der britischen Investmentbank HSBC sehe im Kapitalmarkttag eine Gelegenheit für das RWE-Management, eine Wachstumsstory basierend auf finanzieller Stärke und Disziplin aufzuzeigen. Dies könnte seiner Meinung nach auch die Stimmung gegenüber den Papieren aufhellen.Das Kohle-Aus bleibe ein wichtiges Thema. Doch RWE sei dafür gut gerüstet und baue vor allem die Erneuerbaren Energien immer weiter aus. Das werde sich langfristig auszahlen und sollte zu deutlich höheren Kursen führen. Im aktuellen Kurs sei das starke grüne Portfolio noch nicht angemessen eingepreist. Weitere Details auf dem Kapitalmarkttag könnten Impulse liefern. Das gelte aber auch für die Zahlen am Donnerstag. (Analyse vom 10.11.2021)Mit Material von dpa-AFX