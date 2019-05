Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Heute finde bei RWE die Hauptversammlung statt. Wie gewohnt stehe der Versorger dabei unter scharfer Kritik. Klimaschützer würden gegen den DAX-Konzern protestieren, der wegen seiner konventionellen Kraftwerke seit Langem im Kreuzfeuer der Aktivisten stehe. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz verteidige die Strategie jedoch und verweise auf die anstehende Rückkehr zu Erneuerbaren Energien.Die Hauptversammlung von RWE sei unter anderem von den Schülern der Protestbewegung "Fridays for Future" zum Anlass genommen worden, einen U-Bahn-Ausgang in Essen zu blockieren. Gefordert würden von den Umweltschützern ein schnellerer Kohleausstieg in Deutschland und der Erhalt des Hambacher Forsts, der sich zum Symbol des Klimaschutzes entwickelt habe.RWE-Chef Rolf Martin Schmitz habe sich gewehrt. "Wir wollen der Wachstumsmotor für die Energiewelt von morgen sein", habe er vielmehr gesagt. "Das gibt unserem Unternehmen eine hervorragende Zukunftsperspektive." RWE werde sich zu einem der führenden Produzenten von Erneuerbarer Energie verändern.Im laufenden Jahr rechne RWE allerdings mit einem Gewinnrückgang. Für RWE stand-alone werde mit einem bereinigten EBITDA von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro gerechnet. Unter dem Strich sollten 300 bis 600 Millionen Euro übrigbleiben. Die Zahlen für das erste Quartal würden am 15. Mai präsentiert.Die RWE-Aktie konsolidiere seit Anfang April die starke Rally im Auftaktquartal. Dank der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien seien die langfristigen Aussichten aber weiter gut. Die Bewertung sei zudem attraktiv.Anleger sollten bei der RWE-Aktie die Gewinne laufen lassen und an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link