XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,02 EUR +2,67% (29.11.2021, 17:41)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (30.11.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) charttechnisch unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe die RWE-Aktie gegen den Trend deutlich zulegen können. Aufgrund der Turbulenzen der letzten Handelstage sei dieses Verhaltensmuster alleine bereits bemerkenswert. Charttechnisch würden sich darüber hinaus die zuletzt diskutierten "Hoffnungsschimmer" bezahlt zu machen beginnen. An erster Stelle sei in diesem Kontext der stabile Aufwärtstrendkanal seit 2017 zu nennen, in dessen Verlauf die RWE-Aktie zuletzt zwei trendbestätigende Flaggenformationen ausgeprägt habe. Mit dem Sprung über die Hochpunkte vom August und Oktober bei knapp 34 EUR sei jüngst ein weiterer Befreiungsschlag gelungen, denn damit könne die Kursentwicklung seit Februar als Bodenbildung interpretiert werden. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial lasse sich nun auf gut 5,50 EUR taxieren - mehr als ausreichend, um perspektivisch Kurs auf das bisherige Jahreshoch von Anfang Januar bei 38,65 EUR zu nehmen. Auf der Unterseite könnten Anleger - je nach Risikoneigung - entweder die o. g. Hochs bei 33,99/33,92 EUR oder aber die 38-Wochen-Linie (akt. bei 32,14 EUR) als Stop-Loss heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:34,74 EUR -0,97% (30.11.2021, 08:42)