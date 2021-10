Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) weiterhin zugreifen.Die Hängepartie bei RWE gehe weiter. Seit Mitte Februar bewege sich die Aktie inzwischen bis auf einen kurzen Ausreißer nach unten in einer engen Seitwärtsrange zwischen 30 und 35 Euro. Dabei schreite der Umbau zum grünen Versorger weiter voran. Konzernchef Markus Krebber betone derweil die Bedeutung von Gaskraftwerken für die Energiewende.Diese würden als wichtige Brückentechnologie gelten, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wenn die Kohlekraftwerke abgeschaltet würden. RWE-Chef Krebber rechne deshalb mit einem regelrechten Bauboom bei Gaskraftwerken. "Wir unterschätzen noch, wie viele neue Gaskraftwerke wir in Deutschland brauchen", habe er im Podcast "WirtschaftsWoche"-Chefgespräch gesagt."Unsere Versorgungssicherheit fußt im Moment komplett auf Kernenergie, Braunkohle und Steinkohle", so Krebber. "Wir haben wenig Gasanlagen. Kernenergie und Kohle müssen aber komplett ersetzt werden, um Versorgungssicherheit herzustellen. Deshalb werden wir - selbst grüne Vordenker sagen das - in hoher Gigawattzahl Gaskraftwerke bauen müssen. Wir brauchen in Deutschland ungefähr 20 bis 30 Gigawatt neue Gaskraftwerke." Die bisherigen Kapazitäten müssten damit etwa verdoppelt werden.Der Wandel der Energiewelt sei eine große Herausforderung. Für RWE würden sich dadurch aber auch Chancen ergeben. Angesichts der großen Schritte beim Umbau erscheine die Aktie auf dem aktuellen Niveau weiter attraktiv.Anleger können unverändert zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 08.10.2021)