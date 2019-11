Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,82 EUR +0,35% (15.11.2019, 11:49)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,88 EUR +0,35% (15.11.2019, 11:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit den Zahlen zum dritten Quartal habe der Vorstand von RWE erneut die Prognose angehoben. An der Börse sei die Freude darüber allerdings schnell verflogen, die Aktie sei im Tagesverlauf zeitweise deutlich unter Druck geraten. Dafür gebe es Gründe - Anleger sollten deshalb aber nicht in Panik verfallen.Die guten Zahlen des Versorgers würden sich vor allem auf die EU-Entscheidung zum Kapazitätsmarkt in Großbritannien und das starke Handelsgeschäft zurückführen lassen. Das Problem: Sowohl die Nachzahlungen wegen der monatelangen Aussetzung des Kapazitätsmarktes als auch die Gewinne im volatilen Energiehandel seien keine nachhaltigen Ergebnistreiber - und würden damit den Blick auf die eigentlichen Zahlen verwischen.Vor allem der Ausblick für das neu erworbene Geschäft mit Erneuerbaren Energien habe enttäuscht und liege unter den Erwartungen, habe Goldman Sachs-Analyst Alberto Gandolfi moniert. RWE erwarte aus den von E.ON übernommenen Aktivitäten im vierten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 200 bis 300 Millionen Euro. Künftig wolle der Konzern hier jährlich 1,5 Milliarden Euro investieren. Finanzchef Markus Krebber habe in diesem Kontext erneut den schleppenden Ausbau der Windkraft in Deutschland beklagt - vor allem bei Offshore-Anlagen. Doch auch Onshore stehe der Ausbau beinahe still.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: