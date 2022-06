Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (09.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unverändert zugreifen.RWE treibe den Wandel vom konventionellen Versorger zum Anbieter grüner Energien weiter konsequent voran. Eine wichtige Rolle solle künftig auch der Megatrend Wasserstoff spielen. Konzernchef Markus Krebber habe dafür auf dem "Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel" am Mittwoch allerdings mit deutlichen Worten mehr politische Unterstützung eingefordert."Wir würden gern viel schneller investieren", so Krebber. Allerdings würden Förderanträge zu lange liegen. Deutschland habe zudem kein klares Konzept oder Zielbild für den Ausbau des Wasserstoffnetzes. "Wir müssen deutlich pragmatischer und schneller vorankommen", sage er deshalb.Krebber habe zudem kritisiert, dass der Fokus zu sehr auf rein grünem Wasserstoff liege. Dabei wäre blauer Wasserstoff, der mithilfe von Erdgas hergestellt werde, wichtig, um gerade beim Hochfahren der Industrie wettbewerbsfähig zu bleiben. "Blauer Wasserstoff ist schneller verfügbar und kann extrem helfen, diese Industrie schneller zu skalieren", so der RWE-Chef. Hinzu komme hier das Problem, dass Wasserstoff nur dann als "rein grün" gelte, wenn der Elektrolyseur direkt von einem Wind- oder Solarpark gespeist werde. Komme der Strom dagegen aus dem Netz, enthalte dieser möglicherweise auch Kohle- oder Atomstrom.Wasserstoff sei ein entscheidender Baustein für den Energiewandel. Auch RWE wolle sich hier einen Teil vom Kuchen abschneiden. Grundsätzlich würden die Aussichten für den DAX -Titel dank der starken Position bei Erneuerbaren Energien gut bleiben. Auch die Bewertung sei noch attraktiv.Anleger können weiter zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 09.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link